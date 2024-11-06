Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da ormanı temizlerken devrilen traktörün sürücüsü öldü

        BOLU'nun Göynük ilçesinde yangından etkilenen ormanda traktörle temizlik çalışması yapan Mehmet Acar (48), aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 21:51 Güncelleme: 06.11.2024 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da ormanı temizlerken devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'nun Göynük ilçesinde yangından etkilenen ormanda traktörle temizlik çalışması yapan Mehmet Acar (48), aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde meydana geldi. Ağustos ayında orman yangını yaşanan Bekirfakılar köyü yakınlarında zarar gören bölgeyi temizlemek için çalışan Mehmet Acar'ın kullandığı 14 BJ 109 plakalı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkıp devrildi. Acar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörün altından çıkarılan Acar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Göynük Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamala Harris seçimden sonra ilk kez konuşacak
        Kamala Harris seçimden sonra ilk kez konuşacak
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        Trump delege sayısını 292'ye çıkardı
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi anlaşma!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik

        Benzer Haberler

        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Bolu'da asma katta temizlik yaparken yere düşen işçi yaralandı
        Bolu'da asma katta temizlik yaparken yere düşen işçi yaralandı
        3 gündür kayıptı; cansız bedeni bulundu
        3 gündür kayıptı; cansız bedeni bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi derede ölü bulundu
        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi derede ölü bulundu
        Bolu Valisi Aydın, şehit ailelerini ziyaret etti
        Bolu Valisi Aydın, şehit ailelerini ziyaret etti
        Bolu'da otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıl...
        Bolu'da otomobil kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıl...