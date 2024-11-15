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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:45
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, öğle saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde sis nedeniyle araçlarıyla yavaş şekilde ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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