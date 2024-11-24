Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu'da kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar, kent merkezinde güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf kar temizliği yaparken, çocuklar da oyunlar oynayarak karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetre olarak ölçüldü.

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