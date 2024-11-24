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        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı

        BOLU'da gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:55
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        Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı
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        BOLU'da gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı.

        Bolu'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar, kent merkezinde güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf kar temizliği yaparken, çocuklar da oyunlar oynayarak karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetre olarak ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu'da kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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