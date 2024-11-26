Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım normale döndü

BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı dururken, ulaşım normale döndü.

Bolu Dağı'nda 23 Kasım'dan beri aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde durdu. Kar yağışının durmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu geçişinde karların temizlenmesiyle ulaşım normale döndü. İki güzergahın da Ankara ve İstanbul yönünde sürücüler, ulaşımda aksamalar yaşanmadan yollarına devam ettiler. Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli mevkisinde tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.