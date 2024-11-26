Bolu'da kardan yaylalarda mahsur kalan 7 köylü kurtarıldı
BOLU'da etkili olan kar sonrası farklı yaylalarda mahsur kalan 7 köylü, orman ekipleri tarafından kurtarıldı.
BOLU’da etkili olan kar sonrası farklı yaylalarda mahsur kalan 7 köylü, orman ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dörtdivan Orman işletme Müdürlüğüne, yoğun kar sonrası yaylada mahsur kalanlar olduğu ihbar edildi. Orman ekipleri, 1 greyder ve 1 kamyonet ile mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Karla kaplı yollar greyder ile açılarak mahsur kalanların bulunduğu yaylalara ulaşıldı. Ekipler tarafından Göynükören yaylasında 1, Gücükler yaylasında 1, Seyricek yaylasında 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi kurtarıldı. 7 kişi, yaylalardan alınarak Dörtdivan ilçe merkezine getirildi. Kurtarılan köylülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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