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        Bolu'da kardan yaylalarda mahsur kalan 7 köylü kurtarıldı

        BOLU'da etkili olan kar sonrası farklı yaylalarda mahsur kalan 7 köylü, orman ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:35
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        Bolu'da kardan yaylalarda mahsur kalan 7 köylü kurtarıldı
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        BOLU’da etkili olan kar sonrası farklı yaylalarda mahsur kalan 7 köylü, orman ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Dörtdivan Orman işletme Müdürlüğüne, yoğun kar sonrası yaylada mahsur kalanlar olduğu ihbar edildi. Orman ekipleri, 1 greyder ve 1 kamyonet ile mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Karla kaplı yollar greyder ile açılarak mahsur kalanların bulunduğu yaylalara ulaşıldı. Ekipler tarafından Göynükören yaylasında 1, Gücükler yaylasında 1, Seyricek yaylasında 2 ve Yaşçataş mevkisinde 3 kişi kurtarıldı. 7 kişi, yaylalardan alınarak Dörtdivan ilçe merkezine getirildi. Kurtarılan köylülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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