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        Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı

        BOLU'da 3 mahallede girdiği evlerden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:15
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        Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı
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        BOLU'da 3 mahallede girdiği evlerden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen A.K. (26) gözaltına alındı.

        İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerindeki 3 evden ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlığın yaşandığı evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin A.K., olduğu belirlendi. Evlere girerek yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyaları çaldığı belirtilen A.K. polis ekipleri tarafından Aktaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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