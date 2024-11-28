Bolu'da evlerden ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı

İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerindeki 3 evden ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Hırsızlığın yaşandığı evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin A.K., olduğu belirlendi. Evlere girerek yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyaları çaldığı belirtilen A.K. polis ekipleri tarafından Aktaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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