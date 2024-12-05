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        Otoyolda makas atıp yolu kapatan TIR'a otomobil çarptı

        ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, makas atarak yolu kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:25
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        Otoyolda makas atıp yolu kapatan TIR'a otomobil çarptı
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        ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, makas atarak yolu kapattı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

        Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki viyadüklerde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Romanya uyruklu Iona V.'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı TIR, kontrolden çıkıp makas attı. Arkada aynı yönde giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil de TIR’a çarptı. Kazayı 2 sürücü de yara almadan atlattı. TIR yolu kapattığından otoyolun İstanbul yönünde de ulaşım durdu. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından TIR, çekiciyle yolun kenarına çekildi. Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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