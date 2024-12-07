Bolu'da kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmalarında 3'üncü gün

Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 5 Aralık’ta öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aslan akşam da eve dönmeyince, yakınları jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Gerede Jandarma Komutanlığı, AFAD, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Arama- kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaların 3’üncü gününde ekipler, Aslan’ı aramaya devam etti. Mustafa Aslan’a dair bir iz bulunamazken, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Yarın sabah havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

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