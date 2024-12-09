Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Uyuşturucu ticareti yapan 4 sanığa hapis cezası

        MutluYUCA/BOLU, (DHA- BOLU'da, durdurulan iki otomobilde 13 kilo 150 gram skunk uyuşturucuyla yakalanan 5 sanıktan 4'ü, 6 yıl 10 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu ticareti yapan 4 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        MutluYUCA/BOLU, (DHA- BOLU'da, durdurulan iki otomobilde 13 kilo 150 gram skunk uyuşturucuyla yakalanan 5 sanıktan 4’ü, 6 yıl 10 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu iki otomobille uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Geçen yıl 13 Kasım’da şüphelilerin bulunduğu otomobiller, Anadolu Otoyolu'nda polis tarafından kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Pako' kullanılan aramada, 2 otomobildeki bavul ve gizli bölmelerde 13 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayın ardından Mesut Ay (31), İsmail Yıldırım (31), Fatih Polat (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edilen şüphelilerden M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Doğukan Dönmez (22) de yakalanarak tutuklandı.

        Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan Mesut Ay, İsmail Yıldırım, Fatih Polat, Doğukan Dönmez karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

        Mahkeme heyeti tarafından Mesut Ay 6 yıl 10 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezası, İsmail Yıldırım ile Fatih Polat 16’şar yıl hapis ve 36’şar bin lira adli para cezası, Doğukan Dönmez ise 24 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çaptırıldı. Mahkeme, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 4 tutuklu sanık hakkında toplam 62 yıl 10 hapis ve 111 bin lira adli para cezası verirken, tutuksuz yargılanan M.F.B.’nin beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!

        Benzer Haberler

        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Cip ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı
        Cip ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı
        Bolu'da 45 dağcı, 'Dünya Dağlar Günü' öncesi karla kaplı Köroğlu Dağının zi...
        Bolu'da 45 dağcı, 'Dünya Dağlar Günü' öncesi karla kaplı Köroğlu Dağının zi...
        Boluspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Boluspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        2024 Extreme Kupası 5. ayağı Bolu'da yapıldı
        2024 Extreme Kupası 5. ayağı Bolu'da yapıldı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig