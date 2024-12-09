Uyuşturucu ticareti yapan 4 sanığa hapis cezası

MutluYUCA/BOLU, (DHA- BOLU'da, durdurulan iki otomobilde 13 kilo 150 gram skunk uyuşturucuyla yakalanan 5 sanıktan 4’ü, 6 yıl 10 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu iki otomobille uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Geçen yıl 13 Kasım’da şüphelilerin bulunduğu otomobiller, Anadolu Otoyolu'nda polis tarafından kontrol noktasında durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Pako' kullanılan aramada, 2 otomobildeki bavul ve gizli bölmelerde 13 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayın ardından Mesut Ay (31), İsmail Yıldırım (31), Fatih Polat (25) ve M.F.B. (25) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edilen şüphelilerden M.F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında Doğukan Dönmez (22) de yakalanarak tutuklandı.