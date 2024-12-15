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        Bolu'da 4 ilçede eğitime kar engeli

        BOLU'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:40
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        Bolu'da 4 ilçede eğitime kar engeli
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        BOLU'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve tüm özel eğitim kurumlarımızda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

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