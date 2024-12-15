Bolu'da 4 ilçede eğitime kar engeli
BOLU'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
BOLU'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve tüm özel eğitim kurumlarımızda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.