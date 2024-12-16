Bolu Dağı'nda sis

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kısa süre kar yağdı. Kar yağışı bölgede etkisini yitirirken, D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı’nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerledi.

BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

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