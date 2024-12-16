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        Bolu Dağı'nda sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:50
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        Bolu Dağı'nda sis
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        BOLU Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kısa süre kar yağdı. Kar yağışı bölgede etkisini yitirirken, D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı’nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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