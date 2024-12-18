Bolu'da karlı yoldaki bozayılar kamerada

Gerede’nin Demirler köyü mevkiinde, gece yarısı aracıyla seyir halinde olan Sinan Ceylan karla kaplı yolda bozayılarla karşılaştı. Ceylan, aracının önünde ilerleyen ayıları cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar bir süre sonra orman içlerine girerek gözden kayboldu.

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