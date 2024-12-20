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        İşçi servis minibüsü buzlanan yolda devrildi; 9 yaralı

        BOLU'dabeyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs, sis ve buzla kaplı yolda kayarak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:00
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        İşçi servis minibüsü buzlanan yolda devrildi; 9 yaralı
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        BOLU'dabeyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs, sis ve buzla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada, 9 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeniakçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Dursun'un kullandığı, beyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan 14 AK 225 plakalı minibüs, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Trafik tabelasına çarpan minibüs devrilerek yan yattı. Kazada minibüsteki 9 işçi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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