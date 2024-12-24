Kızıl geyikler, Yedigöller'de görüntülendi

BOLU'danadir olarak görülen kızıl geyikler, Yedigöller Milli Parkı'nın karla kaplı ormanlarında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yolların da karla kaplanması ile bölgeye ziyaretçi sayısı azalırken, nadir olarak görülen kızıl geyikler, milli parka kadar indi. Karla kaplı Yedigöller'de gezen kızıl geyikler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.