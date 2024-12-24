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        Kızıl geyikler, Yedigöller'de görüntülendi

        BOLU'danadir olarak görülen kızıl geyikler, Yedigöller Milli Parkı'nın karla kaplı ormanlarında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:22
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        Kızıl geyikler, Yedigöller'de görüntülendi
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        BOLU'danadir olarak görülen kızıl geyikler, Yedigöller Milli Parkı'nın karla kaplı ormanlarında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yolların da karla kaplanması ile bölgeye ziyaretçi sayısı azalırken, nadir olarak görülen kızıl geyikler, milli parka kadar indi. Karla kaplı Yedigöller'de gezen kızıl geyikler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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