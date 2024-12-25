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        Bolu'da yılbaşına özel 150 bin hindi üretildi

        BOLU'da yılbaşı için üretim çiftliklerinde kapasite artırılarak 150 bin hindi hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:45
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        Bolu'da yılbaşına özel 150 bin hindi üretildi
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        BOLU’da yılbaşı için üretim çiftliklerinde kapasite artırılarak 150 bin hindi hazırlandı. Yılbaşı için özel olarak üretilerek daha düşük kilolarda kesilip sofralara gelecek olan hindi, kilosu ortalama 300 TL’den satışa sunuluyor.

        Türkiye'nin hindi eti üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da, çiftliklerde yılbaşı için özel hindi yetiştiriliyor. Tesislerde kapasite artırılırken, çiftliklerde de tüketiciler için gramajı daha az olan hindiler üretiliyor. Normal günlerde üretilen erkek hindiler 20 kilo, dişi hindiler 11 kilo olarak kesilirken, yılbaşı hindileriyse 7-8 kilo olarak kesilerek tüketiciler için hazır hale getiriliyor. Yılbaşı sofraları için normal ağırlığından daha düşük kilolarda üretilen hindiler yarım ya da tam olarak piyasada kilosu ortalama 300 TL’den satışa sunuldu.

        'BU YIL 150 BİN YILBAŞI HİNDİSİ KESMEYİ PLANLADIK'

        Bolu’da kurulu bulunan hindi üretim tesisinin canlı üretim müdürü İskender Kesim, yılbaşı hindilerinin üretiminin tamamlandığını belirterek, “Eylül ayında yılbaşı hindilerinin girişini gerçekleştirdik. Bu yıl 150 bin adet yılbaşı hindisi kesmeyi planladık. Hindilerimizi kesmeye başladık aralık ayının 30’una kadar kesmeye devam edeceğiz. Normalde dişileri 11 kilo, erkekleri 20 kilo civarında kesiyoruz ama tüketicinin talebi doğrultusunda yılbaşında hindilerini 7,5-8 kilo ağırlığında kesime alıyoruz. Onların da karkas ağırlığı 4,5-5 kilogram oluyor. 4-5 kişilik bir ailenin tüketebileceği bir gramajda oluyor. Hindileri 80-85 günde 7,5 ile 8 kilo ağırlığına geldiğinde kesiyoruz. Normal günlerde de kesimlerimizde artış var. Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor. Hindi eti besin değerleri açısından değerli ve lezzetli bir et. Protein değeri yüksek kolesterol ve yağ oranı düşük. Bundan dolayı tüketicinin talebi arttığı için kendi kapasitemizi de artırıyoruz” diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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