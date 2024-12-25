Bolu'da yılbaşına özel 150 bin hindi üretildi

BOLU’da yılbaşı için üretim çiftliklerinde kapasite artırılarak 150 bin hindi hazırlandı. Yılbaşı için özel olarak üretilerek daha düşük kilolarda kesilip sofralara gelecek olan hindi, kilosu ortalama 300 TL’den satışa sunuluyor.

Türkiye'nin hindi eti üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da, çiftliklerde yılbaşı için özel hindi yetiştiriliyor. Tesislerde kapasite artırılırken, çiftliklerde de tüketiciler için gramajı daha az olan hindiler üretiliyor. Normal günlerde üretilen erkek hindiler 20 kilo, dişi hindiler 11 kilo olarak kesilirken, yılbaşı hindileriyse 7-8 kilo olarak kesilerek tüketiciler için hazır hale getiriliyor. Yılbaşı sofraları için normal ağırlığından daha düşük kilolarda üretilen hindiler yarım ya da tam olarak piyasada kilosu ortalama 300 TL’den satışa sunuldu.