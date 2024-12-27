Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin motoru ve tavanı koptu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine acil sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, hurdaya dönen otomobilde ekiplerce çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.