Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ile aralıklarla yağmur etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sabahın erken saatlerde yağmur etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmurun yanı sıra sis de görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sis ve yağmur nedeniyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.