Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ile aralıklarla yağmur etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
        ABONE OL

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ile aralıklarla yağmur etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nda sabahın erken saatlerde yağmur etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmurun yanı sıra sis de görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sis ve yağmur nedeniyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Kafede 'haraç' operasyonu!
        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
        Trump'ın eski danışmanından Musk'a sert tepki!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        Boluspor-Adanaspor maçının ardından
        Boluspor-Adanaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Adanaspor: 3-1
        Boluspor - Adanaspor: 3-1
        Kartalkaya'da kar ve sis altında kayak keyfi
        Kartalkaya'da kar ve sis altında kayak keyfi
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'li belediyelerle ilgili değerlendirm...
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'li belediyelerle ilgili değerlendirm...