Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (7)

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin de yaralandığı yanan otel, dronla havadan görüntülendi. Yangının otelin üst katlarında ve çatısında sürdüğü görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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