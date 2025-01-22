Kartalkaya'daki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveni dışarıda, Grand Kartal'ınki içeride

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

BOLU'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü. Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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