Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapıyor (4)

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in önündeki araçlar, ekipler tarafından çekiciyle kaldırıldı. Ekiplerin kolay çalışabilmesi için araçların kaldırıldığı öğrenildi. Araçlar, bölgedeki uygun başka bir yere alındı.

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