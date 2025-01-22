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        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapıyor (4)

        OTELİNÖNÜNDEKİ ARAÇLAR KALDIRILDIBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in önündeki araçlar, ekipler tarafından çekiciyle kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:55
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        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapıyor (4)
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        OTELİNÖNÜNDEKİ ARAÇLAR KALDIRILDI

        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in önündeki araçlar, ekipler tarafından çekiciyle kaldırıldı. Ekiplerin kolay çalışabilmesi için araçların kaldırıldığı öğrenildi. Araçlar, bölgedeki uygun başka bir yere alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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