Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yaptı (5)

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in içinde ekiplerin arama-tarama çalışmaları sona erdi. Jandarma ekipleri, otelde kalan misafirlere ait özel, değerli ve ziynet eşyalarını topladı. Jandarma, eşyaları sahiplerine veya hayatını kaybedenlerin yakınına teslim etmek için karakola götürdü. Öte yandan facianın yaşandığı Grand Kartal Oteli dron ile havadan görüntülendi.

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