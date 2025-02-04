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        Bolu Baro Başkanı Barut: 78 kişinin öldüğü otel yangınının bilirkişi raporu hala ortaya konulmadı

        BOLU Barosu Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturmasına ilişkin "İki haftalık süreye rağmen halen bilirkişi raporu ortaya konulamamıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 20:35
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        Bolu Baro Başkanı Barut: 78 kişinin öldüğü otel yangınının bilirkişi raporu hala ortaya konulmadı
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        BOLU Barosu Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturmasına ilişkin "İki haftalık süreye rağmen halen bilirkişi raporu ortaya konulamamıştır. Soruşturmanın şeffaf bir süreçte tüm detayların titizlikle ele alınarak sorumluların makam, mevkii, kişinin kim olduğuna bakılmaksızın adalet önüne çıkarılması için gerekli her adım atılmalıdır" dedi.

        Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, 21 Ocak'ta Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolu Barosu Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Barut, yangın sonrası elde edilen bilgiler otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bu ihmaller, ne yazık ki telafisi imkansız kayıplara yol açmıştır. Baro olarak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Yangının çıkış nedeni hakkında yürütülen soruşturmaların kısır siyasi çekişmelerin polemiklerin önüne geçilmesi için bir an önce tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Gözaltına alınan kişi sayısı 28 kişi olup 19 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmış 1 şüpheli ise savcılık tarafından herhangi bir tedbir olmaksızın serbest bırakılmıştır" diye konuştu.

        'GERÇEK SUÇLULAR BİR AN ÖNCE TESPİT EDİLMELİ'

        Barut, gerçek suçluların bir an önce tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

        "Bu süreçte önemli olan aslında ne kadar çok gözaltının veya tutuklanan kişi sayısından çok gerçek suçluların bir an önce tespit edilmesidir. Aradan geçen iki haftalık süreye rağmen halen bilirkişi raporu ortaya konulamamıştır. Denetime elverişli tüm detayların titizlikle incelendiği denetime elverişli kusur oranlarının ayrıntıları ile belirtilen bilirkişi raporunun bir an önce dosyaya kazandırılması ve taraf avukatları ile paylaşılması öncelik olmalıdır. Keza anılan rapor doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir. Soruşturmanın şeffaf bir süreçte tüm detayların titizlikle ele alınarak sorumluların makam, mevkii, kişinin kim olduğuna bakılmaksızın adalet önüne çıkarılması için gerekli her adım atılmalıdır. Denetim eksiklikleri facianın ardından ortaya çıkan bilgiler, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını göstermektedir. Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir. İşlemlerin cezai boyutunun dışında idari tahkikatında bir an önce tamamlanması gerekmektedir."

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