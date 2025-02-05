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        Bolu Dağı'nda 9 aracın karıştığı kaza trafiği kilitledi

        BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişinde kar etkili olurken, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:35
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        Bolu Dağı'nda 9 aracın karıştığı kaza trafiği kilitledi
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        BOLU Dağı’nın Anadolu Otoyolu geçişinde kar etkili olurken, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolun İstanbul istikametinde, 9 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruklar oluştu. Ekipler, güzergahı kullanan araçları Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi. Bu nedenle D-100 yolunun Düzce Kaynaşlı mevkisinde de trafik oluştu. 1 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Bölgede kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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