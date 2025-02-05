Bolu Dağı'nda 9 aracın karıştığı kaza trafiği kilitledi

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruklar oluştu. Ekipler, güzergahı kullanan araçları Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi. Bu nedenle D-100 yolunun Düzce Kaynaşlı mevkisinde de trafik oluştu. 1 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Bölgede kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.