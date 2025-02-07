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        3 çocuk annesi, eski sevgilisini yüzünden bıçakla yaraladı

        BOLU'da, Afganistan uyruklu R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:45
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        3 çocuk annesi, eski sevgilisini yüzünden bıçakla yaraladı
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        BOLU’da, Afganistan uyruklu R.K.S. (35) isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte yürüdüğü sırada karşılaştığı eski erkek arkadaşı S.A.’yı (53) çıkan tartışma sonucu bıçakla yüzünden hafif yaraladı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak’ta meydana geldi. Afganistan uyruklu R.K.S. isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı Türk vatandaşı S.A. ile karşılaştı. R.K.S. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S., yanındaki bıçakla S.A.’yı yüzünden hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.A.’ya ambulansta müdahale etti. Daha sonra R.K.S. ve S.A. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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