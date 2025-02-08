Karın etkili olduğu Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü At Yaylası'nda, yiyecek bulmakta zorluk çeken yılkı atları için Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı. Görevlilerin atları beslediği anlar, kameraya yansıdı.

BOLU'dakar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için At Yaylası'na yem bırakıldı.

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