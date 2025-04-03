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        Özel hastanede jeneratördeki patlama yangına neden oldu

        BOLU'da özel bir hastanenin jeneratöründeki patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:00
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        Özel hastanede jeneratördeki patlama yangına neden oldu
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        BOLU'da özel bir hastanenin jeneratöründeki patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki özel bir hastanenin bodrum katındaki jeneratörde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Hastane görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü, içerideki duman da tahliye edildi. Güvenlik nedeniyle personel ve hastaneye gelen vatandaşlar dışarıda bekledi. Dumanın tahliye edilmesi ve gerekli kontroller sonrası hastalar odalarına çıkarıldı.

        Hastanede zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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