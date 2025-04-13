Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Çamura saplanan aracı kurtarırken kazada yaralanan Off-Road kulübü başkanı yaşamını yitirdi

        BOLU'da, Off-Road yaparken çamura saplanan aracı, kendisine ait arazi aracıyla çekerek kurtarmaya çalıştığı sırada araçtan kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çamura saplanan aracı kurtarırken kazada yaralanan Off-Road kulübü başkanı yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        BOLU’da, Off-Road yaparken çamura saplanan aracı, kendisine ait arazi aracıyla çekerek kurtarmaya çalıştığı sırada araçtan kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, geçen hafta Salı gecesi At Yaylası mevkisinde meydana geldi. Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, yaylada çamura saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Aracı halatla kendisine ait arazi aracına bağlayan Turan, çektiği sırada çeki demiri koptu. Burhan Turan, kopan parçanın başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Turan, yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitiren 78 kişi otelin önünde anıldı
        Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitiren 78 kişi otelin önünde anıldı
        78 kişinin hayatını kaybettiği otelin önünde gözyaşlarına boğuldular
        78 kişinin hayatını kaybettiği otelin önünde gözyaşlarına boğuldular
        Boluspor'dan "stadyum" açıklaması
        Boluspor'dan "stadyum" açıklaması
        Bolu'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşı...
        Bolu'da kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşı...
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı
        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı
        Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştı...
        Yolu kapanan köyde ayağı kırılan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştı...