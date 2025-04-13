Çamura saplanan aracı kurtarırken kazada yaralanan Off-Road kulübü başkanı yaşamını yitirdi

BOLU’da, Off-Road yaparken çamura saplanan aracı, kendisine ait arazi aracıyla çekerek kurtarmaya çalıştığı sırada araçtan kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen hafta Salı gecesi At Yaylası mevkisinde meydana geldi. Bolu Doğa Sporları ve Off Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan, yaylada çamura saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Aracı halatla kendisine ait arazi aracına bağlayan Turan, çektiği sırada çeki demiri koptu. Burhan Turan, kopan parçanın başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Turan, yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi.