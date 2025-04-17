Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı (3)

Bolu'da, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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