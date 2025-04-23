Yeşil düzlüklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü çam ağaçlarıyla çevrili Sarıalan Yaylası’ndaki menderesler kar sularının erimesi ve yağan yağmurlarla birlikte sularla doldu. Köroğlu Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yüzlerce dönümlük düz yeşil alanlar ve meralardaki menderesler yaylanın manzarasına renk kattı. Rengarenk çiçeklerle kaplı yaylanın içerisindeki yeşil alanların arasından süzülen suyla kaplı mendereslerin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

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