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        Yeşil düzlüklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu

        BOLU'da Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan yüzlerce dönüm meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda eriyen kar suları ve yağmurla birlikte suyla dolarak yeşilliklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:01
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        Yeşil düzlüklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu
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        BOLU’da Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan yüzlerce dönüm meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda eriyen kar suları ve yağmurla birlikte suyla dolarak yeşilliklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu.

        Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü çam ağaçlarıyla çevrili Sarıalan Yaylası’ndaki menderesler kar sularının erimesi ve yağan yağmurlarla birlikte sularla doldu. Köroğlu Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yüzlerce dönümlük düz yeşil alanlar ve meralardaki menderesler yaylanın manzarasına renk kattı. Rengarenk çiçeklerle kaplı yaylanın içerisindeki yeşil alanların arasından süzülen suyla kaplı mendereslerin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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