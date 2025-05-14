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        Üzerine ağaç devrilen kesim işçisi öldü

        BOLU'da ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan ağaç kesim işçisi Durmuş Gülen, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:20
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        Üzerine ağaç devrilen kesim işçisi öldü
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        BOLU’da ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan ağaç kesim işçisi Durmuş Gülen, hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kozlu köyünde meydana geldi. Ormanda kesim işi yapıldığı sırada bir ağaç, kesim işçisi Durmuş Gülen'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağacın altında kalan Gülen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülen’in cenazesi otopsi için hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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