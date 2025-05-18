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        Bolu'da 2 ev, 1 depo yandı

        BOLU'da, 2 ev ve 1 depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:03 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:05
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        Bolu'da 2 ev, 1 depo yandı
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        BOLU’da, 2 ev ve 1 depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla evlerden biri iş makinesiyle yıkıldı.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi’nde çıktı. Cadde üzerindeki depoda bulunan çöpler, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı 2 eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yanan evdeki biri yatalak olan yaşlı çift dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Yangının yakındaki evlere sıçramaması için bitişikteki evlerden biri iş makinesi ile yıkıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, olayda 1 depo ve 2 ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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