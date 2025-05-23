Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ikinci kez müebbet hapis

BOLU'dabirlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu'yu (61) 79 bıçak darbesi ile öldüren ve yargılamalar sırasında maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Necati Geyik'e verilen müebbet hapis cezası, istinafta bozuldu. Tutuklu sanık Geyik yapılan yeniden yargılamada da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Ocak 2022'de Yenigeçitveren köyündeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Necati Geyik ile çiftlikte tadilat işinde birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Geyik, bıçakla ustası Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Ahmet Kuyucu, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necati Geyik sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Geyik hakkında müebbet hapis istemiyle Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, sanık Necati Geyik, ustası Ahmet Kuyucu tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın cinsel saldırı iddiasının cezadan indirim alma amacıyla olduğuna kanaat getirip, indirim uygulamayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.