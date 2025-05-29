Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangın söndürme yarışması heyecanı

BOLU’da, 14 orman işletme şefliğine ait yangın söndürme ekibinin katılımıyla yarışma düzenlendi. Yarışmada yangın söndürme ekipleri heyecanlı anlar yaşadı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 14 orman işletme şefliğinin katılımında yangın söndürme yarışması düzenlendi. Aladağ Demirözü Orman İşletme Şefliği’nde gerçekleştirilen yarışmada, orman işletme şefliklerine ait arazözler ve personel katıldı. Yarışma ile yangın söndürme eğitimlerini tamamlayan personelin müdahale kapasitesini artırmak ve olası yangınlara müdahale süresini erkene çekmek amaçlandı.

‘MÜDAHALE SÜRESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KISALTMAYI AMAÇLAMAKTA’

Yarışmayla ilgili konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, “Orman yangınlarıyla mücadelede, erken müdahale, performans artışı ve yangın ekiplerimizin motivasyonunu arttırmak hedefiyle bu organizasyonu düzenledik. Bu yarışma ekiplerimizin orman yangınlarına müdahale ederek yeteneklerini geliştirmeyi, ekip ruhu ile mücadele etme becerisini arttırmayı ve ilk müdahale süresini mümkün olduğunca kısaltmayı amaçlamaktadır” dedi.