Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının iddianamesi kabul edildi

BOLU Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 13 şüpheli hakkında ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998'er yıla kadar, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca, faciaya ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle ilgili süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi de yaralandı. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kez ‘Olası kastla öldürme’ suçu ile ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Başsavcılık tarafından hazırlanarak Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. 78 kişinin yanarak can verdiği otel yangınında 19 sanık tutuklu bulunuyor. İZİN SÜRECİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN DOSYALARI AYRILDI