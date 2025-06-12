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        13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk, kalbi durup öldü

        BOLU'da parkta çıkan kavgada S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:45
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        13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk, kalbi durup öldü
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        BOLU'da parkta çıkan kavgada S.Ş.'nin (13) yumruk attığı A.Ö.T.’nin (15) kalbi durdu. Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen genç hastanede yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı A.Ö.T bir anda yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran A.Ö.T.’yi, kalp masajıyla hayata döndürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili S.Ş. ile yanında bulunan arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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