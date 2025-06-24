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        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

        BOLU'daseyir sırasında alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:45
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        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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        BOLU'daseyir sırasında alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Aracın yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bolu yönünden Saben istikametine giden M.S.A. yönetimindeki 34 DK 4936 plakalı otomobil, Bolu-Seben kara yolunun Gölcük Tabiat Parkı mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı. Sürücünün aracını kenara çekip, inmesinin ardından alevler, tüm otomobili sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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