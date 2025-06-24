Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu yönünden Saben istikametine giden M.S.A. yönetimindeki 34 DK 4936 plakalı otomobil, Bolu-Seben kara yolunun Gölcük Tabiat Parkı mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı. Sürücünün aracını kenara çekip, inmesinin ardından alevler, tüm otomobili sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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