Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Otomobil, 7 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada

        BOLU'dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, 7 yaşındaki çocuğa çarptı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BOLU'dayolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ö.E.Y. (7) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 EZ 002 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ö.E.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Gizli bölmedeki uyuşturucuyu 'Pako' buldu
        Gizli bölmedeki uyuşturucuyu 'Pako' buldu
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Bolu'da kamu işçilerinden 'zam' protestosu
        Bolu'da kamu işçilerinden 'zam' protestosu
        Biathlon milli takım seçme kampı Bolu'da başladı
        Biathlon milli takım seçme kampı Bolu'da başladı
        Okul gezisinde öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen görevden alındı, aile id...
        Okul gezisinde öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen görevden alındı, aile id...
        Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, Bolu'da kamp yapıyor
        Kosova Süper Ligi ekiplerinden Priştine, Bolu'da kamp yapıyor