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        Yaralı geyik yavrusunu devriye gezen orman ekibi kurtardı

        BOLU'nunKıbrıscık ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan geyik yavrusu, devriye görevi yapan orman işletme müdürlüğü ekibi tarafından bulunup, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:45
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        Yaralı geyik yavrusunu devriye gezen orman ekibi kurtardı
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        BOLU'nunKıbrıscık ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan geyik yavrusu, devriye görevi yapan orman işletme müdürlüğü ekibi tarafından bulunup, tedaviye alındı.

        Olay, dün Kıbrıscık ilçesindeki ormanda meydana geldi. Devriye görevi yapan orman işletme müdürlüğü ekibi, yaralı geyik yavrusu ile karşılaştı. Kayalıklardan düşerek yaralanan ve yürüyemeyen yavru geyik, orman ekibi tarafından arazi aracının kasasına konularak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü merkezine getirildi. Yaralanan hayvan, ilk tedavinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru geyik, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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