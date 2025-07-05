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        Tavuk tesisinde 11 işçi gazından etkilendi

        BOLU'da, bir tavuk tesisinin kesimhane kısmında sızan hidrojen sülfürik gazından etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:15
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        Tavuk tesisinde 11 işçi gazından etkilendi
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        BOLU’da, bir tavuk tesisinin kesimhane kısmında sızan hidrojen sülfürik gazından etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olay, sabah saatlerinde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk tesisinde meydana geldi. Kesimhane bölümünde çalışan 2 işçi, sızan hidrojen sülfürik gazından etkilendi. Fenalaşan işçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 işçi, ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi’ne sevk edildi. Olayın ardından aynı bölgede çalışan 8 işçi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Böylece gazdan etkilenen işçi sayısı 11’e yükseldi.

        AFAD ekipleri, gaz sızıntısının meydana geldiği bölümün faaliyetlerini durdurarak bölgeyi karantinaya aldı. Ekipler gazın yayılımını önlemek amacıyla alanda güvenlik önlemi aldı.

        Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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