Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (11)

        DENETİMŞİRKETİ ÇALIŞANI: İLGİM VE YETKİM YOKGrand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen dava, verilen 2'nci aranın ardından yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (11)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENETİMŞİRKETİ ÇALIŞANI: İLGİM VE YETKİM YOK

        Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen dava, verilen 2’nci aranın ardından yeniden başladı. Savunması alınan uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi’nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., otelle ilgili denetim yetkisi olmadığını ifade ederek, "FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi’nde sürdürebilir turizm denetçisiyim. Lise mezunu bile denetçi olabiliyor, bir uzmanlık gerektirmiyor. Ben Grand Kartal Otel’e gittim. Burada sürdürebilir turizm yetkilisi oluyor otelde. Onunla birlikte bu denetimimi yaptım. Denetim genel olarak çevresel konulara, küresel ısınmaya, sürdürülebilirliğe değinen denetim. Sadece bir maddesi, yasal uyum belgesi sebebiyle yargılanıyorum. Çok uzun ve kapsamlı bir madde. Bu yüzden bizim 1 gün denetimimiz var. Yasal uyumda bizden Turizm Geliştirme Ajansı’nın istediği, belirttiği var mı, yok mu denetimi. Ben oraya gittiğimde turizm işletme belgesi var mı, var. Bununla ilgili örnekleme yapıyorum raporuma. Ruhsatı var mı, var. Bununla ilgili detaylar yazıyorum. Bu raporun içeriğiyle ilgili yetkim, bilgim yok. Doğru mu yapmışlar, yanlış mı yapmışlar, bununla ilgili yeterliliğim olmadığı için içeriğini sorgulayamıyorum. Aynı şekilde İSGC’nin de orada çalışmadığı ama varmış gibi yazıldığı söylenmişti, bununla ilgili SGK’dan bir portalım yok. Doğru mu, değil mi diye sorgulayabileceğim, bakabileceğim bir ekran yok. Bu sebeple raporumu bu şekilde yazdım. Yine bilirkişi raporunda, yangın kontrol paneli olduğunu söylediğim fakat bulunamadığıyla ilgili atıf yapılmış fakat benim raporlarımda böyle bir ibare yok. Yangın kontrol panelinde hiç değinilmedi bile" dedi.

        'BEN GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI VERMEDİM'

        Aleyna B., "Benim önüme yasal uyumla ilgili bir dosya geliyor. Bu dosyada gördüklerim sadece, soruşturma yetkim yok. Öyle bir platformum yok. Nereye yazacaktım da araştıracaktım? Benim raporumda, ’Acil durum eylem planı uygundur’ diye bir ibare yok, yanlış yazılmış. Yangınla ilgili bir yetkim, bilgim olmadığı için nerede olmalı, çalışıp çalışmadığına nasıl bakmalıyım? Ben sürdürülebilir turizm denetçisiyim. Ben güvenli turizm sertifikası vermedim, sürdürülebilir turizm sertifikası verdim ama güvenli turizm sertifikasını da açıklamam gerekirse, Covid zamanında verilen, sağlık kurallarına bakılarak verilen, bunları içeren bir şeydi" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Benzer Haberler

        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        Özgür Özel, Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katıldı
        Özgür Özel, Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katıldı
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma y...
        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma y...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...
        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşm...