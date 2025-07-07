78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (14)

TEKNİKPERSONEL: YANGIN KONTROL PANELİNİN NEREDE OLDUĞUNU TAM BİLMİYORUM

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in teknik personeli tutuksuz sanık Bayram Ü.'nün duruşmada savunması alındı. Bayram Ü., "1992’den beri çalışıyorum. Başka bir şirkette çalışmadım. Yurt dışından gelen sistemlerin eğitimini alıp, burada yapıyorum. Yazları da teleferik hatlarının bakımını yapıyoruz. Arıza olursa teleferik hatlarının teknik servisini çağırırım. Sabahları önce teleferik hatlarının bakımını yapıyorum sonra müşterilerin kullanımına sunuyorum. Geniş bir alanda bulunan teleferik hatlarına hizmet verir, akşama kadar da o liftlerin başında dururum. Grand Kartal'ın elektrikçileri Hüseyin Özer ve Tahsin Pekcan'dı. Grand Kartal'ın hiçbir elektrik işinde bulunmadığım için nasıl yaptıklarını, görevlerini bilmiyorum. Teknik ekibin başında Hüseyin Özer vardı. Ben arıza veren elektrikli mutfak aletinin ne olduğunu ne yapıldığını bilmiyorum. Yangın kontrol panelinin nerede olduğunu tam bilmiyorum. Kontrol eden personel olup olmadığını bilmiyorum. Otel tesisatında iyileştirme ya da işlem yapıldı mı bilmiyorum" dedi.