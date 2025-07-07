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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (14)

        TEKNİKPERSONEL: YANGIN KONTROL PANELİNİN NEREDE OLDUĞUNU TAM BİLMİYORUMBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in teknik personeli tutuksuz sanık Bayram Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:05 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:05
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        78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin davanın ilk duruşması başladı (14)
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        TEKNİKPERSONEL: YANGIN KONTROL PANELİNİN NEREDE OLDUĞUNU TAM BİLMİYORUM

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in teknik personeli tutuksuz sanık Bayram Ü.'nün duruşmada savunması alındı. Bayram Ü., "1992’den beri çalışıyorum. Başka bir şirkette çalışmadım. Yurt dışından gelen sistemlerin eğitimini alıp, burada yapıyorum. Yazları da teleferik hatlarının bakımını yapıyoruz. Arıza olursa teleferik hatlarının teknik servisini çağırırım. Sabahları önce teleferik hatlarının bakımını yapıyorum sonra müşterilerin kullanımına sunuyorum. Geniş bir alanda bulunan teleferik hatlarına hizmet verir, akşama kadar da o liftlerin başında dururum. Grand Kartal'ın elektrikçileri Hüseyin Özer ve Tahsin Pekcan'dı. Grand Kartal'ın hiçbir elektrik işinde bulunmadığım için nasıl yaptıklarını, görevlerini bilmiyorum. Teknik ekibin başında Hüseyin Özer vardı. Ben arıza veren elektrikli mutfak aletinin ne olduğunu ne yapıldığını bilmiyorum. Yangın kontrol panelinin nerede olduğunu tam bilmiyorum. Kontrol eden personel olup olmadığını bilmiyorum. Otel tesisatında iyileştirme ya da işlem yapıldı mı bilmiyorum" dedi.

        'KALKTIĞIMDA HER TARAF DUMAN İÇİNDEYDİ'

        Yangın anında bağrışmalara uyandığını belirten Bayram Ü., "Yangın anında otelde 3'üncü kattaki odamdaydım. Bağrışmalara uyandım. 'Otel yanıyor, yangın var' diye bağırıyorlardı. Ben kalktığımda her taraf duman içindeydi. Yangın kontrol cihazları kapatıldı mı; bilgim yok. Ben ne olduğunu anlamak için üst kata mutfağa gitmeye çalıştım yoğun dumandan gidemedim. Merdivenlerden kaçarken düştüm. Aşağıda mazot tankını kapattım. Dışarı çıkınca da oradaki vanaları kapattım. İtfaiye ve AFAD ekipleri elektriğin kesilmesini istedi, ben de Murat arkadaşımı jeneratörü kapatmaya gönderdim. Gaz vanalarından sonra elektriği kapattım” diye konuştu.

        'Yangın uyarı sisteminin elektrik bağlantısını kestiği için mi' çalışmadığı sorulan Bayram Ü., "Yangın uyarı sistemleri elektrikle çalışmaz. Kendi aküleri vardır, oradan beslenir. Gaz tanklarını tedbir amaçlı kapattım" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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