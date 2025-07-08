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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (5)

        MUHASEBEMÜDÜRÜ: YÖNETİCİ OLDUĞUMU KABUL ETMİYORUM Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında tutuklu sanık Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in savunması alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:00
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün (5)
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        MUHASEBEMÜDÜRÜ: YÖNETİCİ OLDUĞUMU KABUL ETMİYORUM

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında tutuklu sanık Gazelle Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir’in savunması alındı. Özdemir, savunmasında yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

        “Yönetici değilim, bana yöneticiler tarafından dar kapsamlı vekaletname verildi. Borçlanma yapamam, bankadan para çekemem, araç alıp satamam. Bu nedenle otel yöneticisi değilim. Otel yönetiminden habersiz işlem yapamam. O nedenle yönetici olduğumu kabul etmiyorum. Grand Kartal Otel’e yılda birkaç kez giderim. Otele kafe açılacağı söylendi ve yangın ruhsatı alınması gerektiği söylendi. Ben de Emir Bey’e söyledim ve Bolu Belediyesi’ne müracaat ettim. Kafenin ismi yerine otelin ismini yazdım. Kafenin yabancı dilde bir adı vardı. Emir Aras, ‘Bizim 2007 yılından bu yana ruhsatımız var bizi niye denetliyorlar, bunu iptal edin’ dedi. Ahmet Demir'e ilettim o da ‘yeniden müracaat edilecek’ dedi. Emir Aras, ‘bizim 2007 yılından bu yana iş yeri açma ruhsatımız var. Biz bu eksiklikleri yapamayız’ dedi. Ahmet Demir'e de bu konuyu söyledim bana ‘iptal edin’ dedi. Bolu Belediyesi’ne tekrar kafe için denetim müracaatı yaptık. Bunu da Emir Aras'ın bilgisi ile yaptım. Benim denetlemeye katılma yetkim yoktu. Ben kendime ait muhasebe işlerini yaparım. 2 otelin maaşları bordrolarını düzenlerim. Çok yoğunum. Halit Ergül, kontrolün Emir Aras'ta olduğunu ve altında da Zeki Yılmaz olduğunu söylemiştir. Benim işim personel ve vergilerdir. Benim idari işim yoktur. Ben işçiyim, yönetim kurulu başkanı Halit Ergül'dür. Benim karar alma, imza atma yetkim yoktur ve imza atma yetkim yoktur. Ben tahliyemi talep ediyorum.”

        Mahkeme başkanının sorusu üzerine Özdemir, “Otel çalışanlarına yangın eğitimi verilmedi. Tatbikat yapılmadı. İş güvenliği uzmanı yoktu. Ece Kayacan iş güvenliği uzmanı olarak Gazelle Otel'de çalıştı. Kübra Demir, iş güvenliği uzmanlığı olarak var mı bilmiyorum. Springler var mı yangın söndürme sistemleri var mı bilmiyorum. Yangından sonra havale ve EFT yapılıp hesapların boşaltılmasına ilişkin bilgim yok” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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