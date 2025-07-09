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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (11)

        'GÖZÜMÜZÜNÖNÜNDE YANGIN TÜPÜ VARMIŞ GÖRMEMİŞİZ'Grand Kartal Otel'in aşçı yardımcısı tutuklu sanık Faysal Yaver'in ifadesi alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:36 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:36
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (11)
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        ‘GÖZÜMÜZÜNÖNÜNDE YANGIN TÜPÜ VARMIŞ GÖRMEMİŞİZ’

        Grand Kartal Otel’in aşçı yardımcısı tutuklu sanık Faysal Yaver’in ifadesi alındı. Yaver savunmasında şunları söyledi:

        “Bir aydır kahvaltı aşçı yardımcısı olarak çalışıyordum. Kahvaltı için hazırlık yapıyorduk. Yangın çıktı, bir anda panik oldu. Reşat Usta’yı arayıp haber verin, dedim. Ben 2’nci katta yatıyordum. İkinci kata indim, orada çalışma arkadaşları kalıyordu. ‘Yangın var’ diye bağırmaya başladım. Garaj bölgesine indim, demir kapı kapalıydı. Nasıl açılır, kapanır bilemem. Tekrar içeriye girmeye çalıştım ama giremedim. Garaj kapısını açmaya çalıştık ama açamadık. Sonra kapı açıldı ve dışarı çıktık. Yaklaşık 10 dakika orada bekledik. Arkadaşların yol göstermesiyle müşteri giriş kapısına gittik. Çoğu müşteri inmişti, resepsiyon kapısını kapatmışlardı. İnsanlara yardımcı olmaya çalıştım. Grill plate ızgarasının önünde tezgâh var, onların fişi arka tarafta. Grill plate cihazının şalteri de arka taraftadır. Bu cihazı temizlik ekibi temizler. Grill plate cihazını ben açmadım, zaten açmak için şov alanına girmem gerekir. Gözümüzün önünde yangın tüpü varmış ama biz görememişiz.”

        Yaver’in savunmasının ardından saat 23.00’de duruşmaya ara verildi. Duruşma yarın sabah 09.00’da yeniden görülmeye başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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