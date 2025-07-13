Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 6'ncı gün (6)
MÜŞTEKİLER14 SAAT ACILARINI ANLATTIKartalkaya faciası duruşmasının 6'ıncı gününde sabah saat 10.
MÜŞTEKİLER14 SAAT ACILARINI ANLATTI
Kartalkaya faciası duruşmasının 6’ıncı gününde sabah saat 10.30’da müştekilerin dinlenmesiyle başlayan duruşma gece saat 00.30’da sona erdi. Müştekiler 14 saat boyunca yaşadıkları acıları anlattı. Duruşmaya pazar günü sabah saat 10.30’a kadar ara verildi.
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