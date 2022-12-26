Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ilk yerli prototipi üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ilk yerli prototipi üretildi

AA

Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ilk yerli prototipi üretildi

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NÜRDAM), yangını erken tespit ederek hızla harekete geçilmesini sağlayacak yerli kimyasal gazlı alev dedektörünün ilk prototipi üretildi.

Türkiye'de özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına çözüm bulunması amacıyla NÜRDAM Müdürü Dr. Yalçın Kalkan öncülüğünde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü öğretim üyeleri Doç. Dr. Arif Kösemen ve Doç. Dr. Sadullah Öztürk tarafından "Erken Uyarı Sistemine Sahip Yangın Algılayıcı Tasarımı ve İmalatı" projesi hazırlandı.

TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan proje kapsamında, sensörler aracılığıyla alevden yayılan ultraviyole ışınlarını algılayarak yangını tespit eden yerli kimyasal gazlı alev dedektörünün ilk prototipi yapıldı.

Yaklaşık 100 metreden, henüz kıvılcım aşamasındayken yangını tespit edebilen 360 derece görüş alanına sahip dedektörün, daha da geliştirilerek gelecek yıl Dicle Teknokent'teki bir firma tarafından seri üretime geçirilmesi planlanıyor.

- "Yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilecek"

NÜRDAM Müdürü Kalkan, AA muhabirine, ülke genelinde özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının önemli problemlerden biri olduğunu söyledi.

Bu probleme çözüm bulmak adına ülkeye ithal olarak getirilen alev dedektörlerinin tamamen yerli modelini üretmek için çalışma başlattıklarını belirten Kalkan, "Ürettiğimiz ilk prototip gazlı bir alev dedektörü. Bu alev dedektörü yaklaşık 100 metreden sinyal alabiliyor. En yakın ticari muadilleri, 30 metreye kadar algılama yapabiliyorlar. Rakiplerimiz 120 dereceye kadar algılama açısına sahipken, biz 360 derecede algılama yapabiliyoruz." diye konuştu.

Kalkan, piyasadaki yarı iletken modelli alev dedektörlerinin, güneş ışığı altında çoğu zaman hatalı sinyal verdiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Ortada alev kaynağı olmamasına rağmen güneşten aldıkları sinyallerden dolayı alev varmış gibi davrandıkları için yaz aylarında kapatılıyorlar. Geliştirdiğimiz filtreleme metoduyla bu hatalı sinyal mekanizması problemi de ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla yaz aylarında da rahatlıkla kullanılabilecek bir sistemden bahsediyoruz."

Yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda birçok farklı çeşit ve geometride modeller geliştirdiklerini anlatan Kalkan, bununla ilgili çeşitli gazlar denediklerini, birçok özelliği optimize ettiklerini kaydetti.

- "Yarı iletken modele göre 4 kat daha uzun kullanım ömrüne sahip"

Çalışabilir durumdaki bu prototipi daha da geliştireceklerini aktaran Kalkan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 ile 5 metre hata payıyla çok geniş arazide alevi tespit edecek, hatta bir insan çakmağın taşıyla oynadığında, o çakmak taşından çıkan kıvılcımı tespit ederek sinyal üretebilecek, aynı zamanda bu sinyali algıladığında bölgeden 15 saniyelik kısa görüntüler alıp bunu ilgili merkezlere iletebilecek dedektör sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede özellikle orman yangınlarının hem geniş arazilerde anında tespiti hem de failinin tespiti üzerinde çalışmalar yapıyoruz."

Kalkan, Türkiye'de yarı iletken modelli alev dedektörlerinin olduğuna işaret ederek, "Bizim ürettiğimiz gazlı alev dedektörlerinin zaten dünyada ticari bir muadili yok. Gazlı alev dedektörlerinin artısı daha hızlı ve doğru çalışmaları, daha geniş açıdan algılama yapabilmeleri. Yaklaşık 10 senede, olduğu gibi çöpe atılacak yarı iletken alev dedektörünün ülkemize girişi, 5-6 bin avro bandında. Bizim, gazını değiştirerek, yani bakım sürecinden geçirerek, yarı iletken modele göre 4 kat daha uzun kullanım ömrüne sahip bu gazlı alev dedektörünü, şu an 3-4 bin lira bandında mal edebiliyoruz." dedi.

Ürettikleri alev dedektörünün doğrudan ihraç edilebilecek bir ürün olduğunu anlatan Kalkan, ürünün şu anda yatırımcısının bulunduğunu, prototipe ait ulusal ve uluslararası patent tescilinin ise kendisine ait olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi
YEREL HABERLER 2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi
Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi ...
Bolu Dağı'nda yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun sis
(Görüntülü) BOLU DAĞI&#039;NDA YOĞUN SİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor
(Görüntülü) BOLU - HASTANEYE GİDEMEYEN HASTALARA, KÖYLERİNDE SAĞLIK HİZMETİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU - HASTANEYE GİDEMEYEN HASTALARA, ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından
YEREL HABERLER Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK maçının ardından
Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1
YEREL HABERLER Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kayak ve snowboard sezonu başladı
Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri karşılıklı etkileşimle öğreniyor
YEREL HABERLER Bolu'da bir araya gelen öğrenciler yabancı dilleri ...
(Görüntülü) &#039;YASAK&#039; NOKTADAN DÖNÜŞ YAPAN TIR&#039;A ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'YASAK' NOKTADAN DÖNÜŞ YAPAN ...
'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 'Yasak' noktadan dönüş yapan TIR'a çarpan otomobilin ...
Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin ...
Bolu'da off-road pilotu Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Bolu'da off-road pilotu Öztürk, AA'nın "Yılın ...
2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da başladı
YEREL HABERLER 2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da başladı
Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını ...
Bolu'da bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bolu'da bağımlılıkla mücadele iş birliği protokolü ...
"Özel yetenekli" öğrenciler oyuncaklarını ahşaptan kendileri tasarlıyor
YEREL HABERLER "Özel yetenekli" öğrenciler oyuncaklarını ahşaptan ...
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.