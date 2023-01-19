Kıbrıscık'ta av komisyon toplantısı yapıldı

Soğanın etten daha pahalı olduğu ülke

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde av komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kıbrıscık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında av komisyon toplantısı yapıldığı bildirildi.

İlgili kurum amirlerinin avcılık ve kaçak avla mücadele konularında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, toplantıda bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaların değerlendirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.