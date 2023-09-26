Bolu'da OPET tarafından yaptırılan aşçılık lisesi açıldı

Bolu'da OPET Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmete girdi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün babası olan eğitimci Cezmi Bilgin'in adı verilen okul, bölgenin ikinci aşçılık lisesi olma özelliği taşıyor.

Daha önce ilkokul olarak faaliyet gösteren, tadilat ve güçlendirme çalışması sonucu lise vasfı kazanan okul, 8 derslik ve 2 mutfağa sahip.

Öncelikli olarak Bolu ve Mengen çevresinden öğrenci kabulüne başlayan okulun, sunduğu imkanlarıyla kısa sürede Türkiye'nin gastronomi alanında sayılı eğitim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Okulun açılış töreninde konuşan Vali Erkan Kılıç, Mengen denince akla aşçılık mesleğinin geldiğini söyledi.

Bunun geçmişe dayanan bir gelenek olduğunu dile getiren Kılıç, "Dünyanın dört bir tarafında gurur duyduğumuz Mengenli aşçılarımız var. Sayın Nurten Öztürk'ün katkılarıyla okulumuzun aşçılık okulu olarak yeniden açılması bizim için çok değerli. Özellikle liselerde mesleki eğitim son derece önemli. Bunun çabası içinde olmamız, nitelikli işgücünün gelişmesi için mesleki eğitimi desteklememiz, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından da değer taşıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 4 ilköğretim okulu, 2 Anadolu lisesi ve 1 ortaokul yaptıran OPET'in Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ise Türkiye'nin geleceğinin, eğitimli bireylerce şekilleneceğine inandıklarını kaydetti.

Öğretmen kökenli bir iş insanı olarak daima eğitimin önemine inandığını vurgulayan Öztürk, "Bugün ismini yaşatmaya çalıştığım babam Cezmi Bilgin, çocukluğum boyunca hep 'Işık ol kızım ve ışığını yay ki karanlıkta kalanlar aydınlansın.' diyerek beni yüreklendirdi. Ben de babamın bana açtığı yolda ülkemin çocukları için üzerime düşeni yapmayı görev edindim. Doğduğum Pazarköy'e gastronomi alanında gençler yetiştirmek üzere bu güzel okulu kazandırmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.

Törene, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, aşçılar ve davetliler katıldı.