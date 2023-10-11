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        Bolu'da traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı

        Bolu'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:25
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        Bolu'da traktörden düşen kadın öldü, eşi yaralandı
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        Bolu'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Bolu-Kıbrıscık kara yolunda ilerleyen Mustafa E. idaresindeki odun yüklü traktör, kontrolden çıktı.

        Savrulan traktörden yola düşen sürücü ile eşi Arife E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arife E. kurtarılamadı.

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