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        Bolu, 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ile 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 2. ayağı 28-29 Ekim'de Bolu'da koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:27
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        Bolu, 100. Yıl Rallisi ile Baja Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" ile 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 2. ayağı 28-29 Ekim'de Bolu'da koşulacak.

        Bolu Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, TOSFED ve Bolu Off-Road Spor Kulübü tarafından yapılacak şampiyonaların basın tanıtımına Vali Erkan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya ve Bolu Off-Road Spor Kulübü Başkanı Burhan Turan katıldı.

        Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Bolu'nun baja sporları anlamında gelenekselleşen yarışmalar yapmaya devam ettiğini belirterek, "Bolu tabiatıyla ön planda, doğası güzel. Otomobil sporları ile ilgili olarak da off-road sevenlerin keyif alacağı parkurlara sahip. Yıllardır bu sporlar ilimizde yapılıyor ancak Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yapılması bizleri ayrıca çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük kurtuluş mücadelesi vererek ülkeyi kurduğunu anlatan Kılıç, "Hem düşman işgalinden ülkemizin kurtarılması, hem de ekonomik, kültürel, sağlık gibi her alanda ülkemizin, Atatürk'ün yaptığı çalışmalar, hep zihnimizde kalmaya devam edecektir. Bu şampiyonalar vesilesiyle hem Atatürk'ü anmış olacağız, hem de Atatürk'ün bize bırakmış olduğu Cumhuriyetin ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha hatırlamış olacağız." dedi.

        - Yarışmalara 85 araç ve 170 sporcu katılacak

        Yarışma ve etapları hakkında bilgiler veren Emrullah Güler ise "Yarışları 2 farklı branşta, ralli ve off-road şeklinde gerçekleştireceğiz. Cuma günü start seremonisi Valilik önünde yapılacaktır. Cumartesi günü başlayacak yarışlar ve pazar günü Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ödül töreniyle yine programımızın bitimi gerçekleşecek." şeklinde konuştu.

        Güler, 100. Yıl Rallisi'ne 63 otomobil ve 126 sporcu, Baja Rallisi'ne ise 22 araç ve 44 sporcunun katılacağını bildirerek, şunlar kaydetti:

        "Toplamda 170 sporcu hafta sonu Bolu ve Bolu'nun eşsiz doğasında yarış tutkunlarına unutulmaz hafta sonu yaşatacaklar. Baja Rallisi'nde ilk gün 75,5 kilometrelik 'Cumhuriyet Etabı' iki kez geçilecek. Pazar günü de 63,75 kilometrelik 'Yüzüncü Yıl Etabı' ile zorlu yarış sona ermiş olacak. 100. Yıl Rallisi'nde cumartesi 5 etap geçilmesiyle ilk gün sona ererken, ekipler 29 Ekim Pazar 4 etapta mücadelelerini sürdürecekler. Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan ve 9 dokuz özel etaptan oluşan ralli saat 16.00'da tamamlanacak."

        Murat Kaya da Cumhuriyetin 100. yılında Bolu'da gerçekleştirecekleri Baja Şampiyonası ile Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ayağını birleştirerek kapsamlı bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

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