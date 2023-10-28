2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın "Cumhuriyet etabı" Bolu'da başladı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı start aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı start aldı.
Bolu Valiliği koordinesinde "Cumhuriyet" ve "100. yıl" etapları şeklinde gerçekleştirilen şampiyonaya katılanlar, Demirciler köyünde bulunan start noktasına geldi.
Yarışın "Cumhuriyet" etabı için start noktasına geçen arazi araçları, daha sonra parkura girdi.
Şampiyonaya katılan 22 araç ve 44 sporcu, yarışın ilk gününde 75,5 kilometrelik etabı iki defa geçecek.
Tecrübeli pilotlar, yarışın ikinci günü yapılacak "100. yıl" etabında da 63,7 kilometre yol kat edecek.
Yarışlar, yarın Valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.